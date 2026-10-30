Lazio, biancocelesti cooperativa del gol! I giocatori con più assist dopo nove giornate – Lazio News 24

Lazio, quella biancoceleste è una cooperativa del gol con 22 reti all’attivo! Ma contano anche gli assist: la classifica dei giocatori all’attivo

La marcia della Lazio al vertice della classifica non accenna a fermarsi. Domenica, nella suggestiva cornice dello stadio Olimpico, la formazione guidata da Gennaro Gattuso affronterà il Cagliari nella decima giornata di Serie A. Con 25 punti all’attivo e il primato solitario da difendere, i biancocelesti vogliono continuare a correre e regalare un’altra prestazione maiuscola al proprio pubblico per consolidare le proprie ambizioni di vertice.

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Tavares e Zaccagni guidano la classifica assist della Lazio

Oltre alla solidità del gruppo, a fare la differenza nel gioco di Gattuso è la qualità dei singoli nel servire i compagni. Nella speciale graduatoria degli assistman biancocelesti per la stagione 2026/27, spiccano in vetta Nuno Tavares e Mattia Zaccagni, entrambi già arrivati a quota 3 passaggi vincenti. Subito dietro si posiziona Tijjani Noslin con 2 assist all’attivo, mentre a quota 1 troviamo un gruppo di calciatori fondamentali per le rotazioni come Danilho Doekhi, Andrea Pinamonti e Alfonso Pedraza.

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Obiettivo tre punti: la Lazio cerca conferme casalinghe contro i sardi

La sfida di domenica rappresenta un banco di prova cruciale per saggiare la maturità della squadra. Per mantenere la vetta e proseguire il momento d’oro, la formazione capitolina punta forte sulla spinta dell’Olimpico e sull’incisività delle proprie corsie esterne. La capacità di innescare le punte sarà fondamentale per scardinare la difesa avversaria e regalare al popolo biancoceleste un’altra domenica da capolista.