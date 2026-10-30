Conceicao: «Quella Lazio era composta da gente di carattere e personalità! Non mancano le ambizioni e gli obiettivi…» – Lazio News 24

Sergio Coinceicao, ex campione biancoceleste, ha parlato dei suoi trascorsi alla Lazio nel corso del podcast “Extra Time” su Koora Break. Le dichiarazioni

l legame tra i grandi campioni del passato e i colori biancocelesti non si spegne mai con il passare degli anni. Nelle ultime ore, l’ex idolo e campione della Lazio Sergio Conceiçao è tornato a parlare del club capitolino nel corso di un’intervista rilasciata al podcast “Extra Time”, trasmesso dal canale arabo Koora Break. Un tuffo nel passato che ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi, riportando alla luce aneddoti e retroscena di uno spogliatoio leggendario, capace di scrivere pagine indelebili nella storia del calcio italiano ed europeo.

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Conceiçao e il ricordo di uno spogliatoio fortissimo e competitivo

Nel corso del suo intervento televisivo, l’ex esterno offensivo ha descritto senza filtri l’atmosfera che si respirava all’interno del gruppo squadra durante la sua esperienza romana, evidenziando l’altissimo livello di competitività che contraddistingueva ogni seduta di lavoro. Come si evince dalle dichiarazioni rilasciate nel corso del format, la convivenza tra campioni di spessore internazionale non era sempre semplice, ma rappresentava la vera chiave del successo:

«È stato forse il gruppo più difficile in cui mi sia mai trovato durante la mia carriera da giocatore. Gli allenamenti erano molto accesi, intensi. Ricordo che avevamo Simeone, Fernando Couto, Mihajlovic, Mancini, Vieri… Avevano persone di grandissimo carattere, di grande personalità, che dimostravano queste qualità anche durante gli allenamenti». Dalla forte tensione quotidiana ai grandi successi della Lazio

Nonostante il clima rovente e gli scontri verbali e agonistici che quotidianamente infiammavano i campi di Formello, quella miscela esplosiva di talento e tempra caratteriale si trasformava in un’arma formidabile la domenica in campo. Lo stesso Sergio Conceiçao ha voluto sottolineare come l’ambizione smisurata del gruppo fosse incanalata esclusivamente verso il bene collettivo e la vittoria di trofei prestigiosi:

«Ma questo non impediva che esistesse quel forte spirito collettivo, perché tutti erano consapevoli che tutta quell’ambizione e quella determinazione quotidiana servivano a dare il massimo alla squadra, ciascuno nell’ambito dei propri compiti, per raggiungere obiettivi importanti, ed è proprio quello che abbiamo fatto».

Parole che certificano come la mentalità vincente di quella Lazio sia rimasta scolpita nel cuore di chi l’ha vissuta in prima persona, offrendo un modello di unione e dedizione che ancora oggi fa sognare i sostenitori biancocelesti.