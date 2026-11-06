Napoli Lazio, caccia al primato personale! De Bruyne mette nel mirino la cinquina per riscrivere la sua storia recente in A

Napoli Lazio, De Bruyne vede la storia: il centrocampista punta a eguagliare il primato di Rabiot tra la scorsa e l’attuale stagione

L’attesa sta per esaurirsi in vista di uno dei confronti più elettrizzanti del fine settimana calcistico, con i riflettori puntati su una sfida che promette spettacolo puro sul rettangolo verde.

Domenica alle ore 12:30, la superba cornice dello stadio Maradona ospiterà il faccia a faccia tra il Napoli e la Lazio, un vero e proprio crocevia per le ambizioni d’alta quota nel massimo campionato italiano.

La marcia di avvicinamento all’incontro è impreziosita da statistiche straordinarie e dati individuali di altissimo profilo, capaci di catalizzare l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi su uno dei protagonisti più attesi della formazione partenopea.

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Il momento d’oro di Kevin De Bruyne e l’obiettivo nel mirino contro la Lazio

Il rendimento del fuoriclasse belga con la maglia azzurra continua a sorprendere e a fare la differenza nei momenti chiave della stagione.

Con quattro reti già messe a referto in questo campionato, Kevin De Bruyne si appresta a scendere sul campo con l’obiettivo dichiarato di tagliare un traguardo statistico d’élite.

Il centrocampista punta infatti a diventare appena il secondo centrocampista capace di raggiungere quota cinque reti sia in questa che nella passata stagione di Serie A, eguagliando così il prestigioso primato stabilito in precedenza da Adrien Rabiot.

L’impressionante cambio di passo realizzativo del centrocampista del Napoli

La straordinaria vena realizzativa mostrata dal metronomo della squadra partenopea trova conferma in numeri che descrivono una crescita esponenziale sotto porta.

Nelle ultime cinque presenze accumulate nella competizione, Kevin De Bruyne ha gonfiato la rete per tre volte, eguagliando esattamente il bottino realizzativo che aveva costruito in precedenza nel corso di ben 18 apparizioni nel torneo.

Un’efficacia offensiva letale che certifica il totale inserimento del giocatore nei meccanismi tattici della squadra, pronta a dare battaglia alla Lazio per conquistare tre punti pesantissimi in classifica.