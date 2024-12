Napoli Lazio, Baroni può sorridere: Dia e Tavares tornano dal 1′

Napoli Lazio, i due calciatori biancocelesti avevano saltato gli ultimi impegni per infortunio. Oggi tornano a disposizione e partiranno subito dall’inizio

Alle 20:45 scenderanno in campo Napoli e Lazio per il match valido per la quindicesima giornata di Serie A. I due allenatori hanno diramato le formazioni ufficiali e nella squadra di Baroni spiccano due nomi in particolare: quelli di Boulaye Dia e Nuno Tavares.

Entrambi avevano saltato gli ultimi impegni dei biancocelesti a causa degli infortuni, ma questa sera partiranno tutti e due dal 1′.