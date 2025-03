Napoli Inter, pareggio al Maradona: Billing risponde a Dimarco

Condividi via email

Napoli Inter, finisce in parità il big match di Serie A al Maradona: Billing risponde a Dimarco

Si è concluso con una pareggio Napoli Inter, big match della 27ª giornata di Serie A. Passano in vantaggio i nerazzurri con la punizione perfetta di Dimarco al 22′ del primo tempo, risponde la squadra di Conte con la prima rete di Billing in Serie A nel finale della partita. Non cambia quindi la vetta della classifica, con le distanze sempre invariate tra Inter, Napoli e Inter. Domani la Lazio può accorciare verso la vetta.

1. Inter 58 (27)

2. Napoli 57 (27)

3. Atalanta 55 (27)

4. Juventus 49 (26)

5. Lazio 47 (26)

6. Bologna 44 (26)

7. Fiorentina 42 (26)

8. Milan 41 (26)

9. Roma 40 (26)

10. Udinese 36 (26)

11. Torino 31 (26)

12. Genoa 30 (26)

13. Como 28 (26)

14. Verona 26 (26)

15. Cagliari 25 (26)

16. Lecce 25 (26)

17. Parma 23 (26)

18. Empoli 21 (26)

19. Venezia 18 (27)

20. Monza 14 (26)