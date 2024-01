Napoli, infortunio Meret: c’è lesione. A rischio la gara contro la Lazio? La situazione

Come riporta Sportface, il portiere del Napoli, Meret, ha rimediato una lesione di secondo grado. Il club partenopeo ha diramato il comunicato del suo infortunio.

La Lazio affronterà il Napoli all’Olimpico nella gara in programma il 28 gennaio. Si attendono maggiori notizie sulle condizioni del portiere azzurro, che potrebbe essere in dubbio per il big match con la squadra di Sarri.