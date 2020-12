Napoli, Gattuso ha l’intera rosa a disposizione salvo Osimhen. Domenica la Lazio

Napoli, tutta la rosa a disposizione con l’Inter, manca solo Osimhen

Questa sera alle 20.45 andrà in scena la sfida tra Inter e Napoli a San Siro. I partenopei sono reduci dalla vittoria in rimonta contro la Sampdoria e non avranno grossi problemi di formazione. Il tecnico Gennaro Gattuso infatti ha a disposizione l’intera rosa, compreso Malcuit; del tutto recuperato Ghoulam che comincia a inanellare minuti in stagione. Manca il solo Osimhen, che non ci sarà neppure contro la Lazio. Ecco i convocati per la sfida di stasera del prossimo avversario della Lazio nel weekend.

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.