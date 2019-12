Napoli, dopo Ancelotti si pensa a Gattuso. Ma a una condizione…

Napoli, Ancelotti in bilico. La dirigenza partenopea ha stretto i contatti con Gattuso. Che vuole garanzie…

Carlo Ancelotti dovrà vincere contro l’Udinese e con il Genk. Oppure, come sottolinea l’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, il suo destino sulla panchina del Napoli sarà segnato. Contatti avviati con Gennaro Gattuso, in pole per sostituirlo.

L’ex tecnico del Milan è affascinato all’idea di diventare il nuovo tecnico del Napoli, ma vuole garanzie: non ha intenzione di vestirsi d’azzurro solo in qualità di traghettatore. A Cristiano Giuntoli, con cui ha già avuto modo di parlare, ha chiesto delle conferme. Ma se dovesse davvero saltare Ancelotti, al suo posto potrebbe arrivare Rino.