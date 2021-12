Napoli, disavventura per Ounas: rapinato da due malviventi

Brutta disavventura per il giocatore del Napoli Ounas: l’algerino è stato rapito e immobilizzato da due malviventi

Brutta disavventura per il giocatore del Napoli Ounas, proprio alla vigilia del match tra i partenopei e il Milan, in programma domani sera.

Stando a quanto riportato e rivelato da Corriere.it, il calciatore degli azzurri sarebbe stato rapinato nei pressi della sua abitazione a Posillipo. L’algerino, che si stava preparando per la partenza, sarebbe stato seguito da due malviventi che lo hanno immobilizzato nel garage. rubandogli soldi in contanti, orologio e catenina d’oro.