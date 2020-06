Serie A, Nanni: «Logico che qualche rischio si debba prendere»

Il coordinatore dei medici di Serie A ammette che non ci sia la totale sicurezza per la ripresa del campionato

Il protocollo sanitario stilato dalla FIGC per la ripresa della Serie A e non solo, ha causato molte discussioni. Uno dei punti più controversi è quello riguardante la quarantena di squadra in caso di nuovi contagi.

Gianni Nanni, coordinatore dei medici di Lega, ha parlato di come comunque ci sia tranquillità nell’ambiente. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: «Facendo un tampone ogni quattro giorni e i test sierologici a distanza di due settimane, siamo abbastanza protetti. Sicuramente di più non si poteva fare. Diciamo che le maglie sono molto strette e il virus fa molta fatica a entrarci, se anche lo volesse. Certo, la sicurezza totale non c’è, ma non ci potrebbe essere: il calcio è sport di contatto, è logico che qualche rischio si debba prendere. Tuttavia, mi sembra che i calciatori non abbiano preoccupazioni in questo senso».