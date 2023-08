Orsi, attacco a Sarri! Sulla Lazio l’ha detto veramente

Nando Orsi, ex portiere della Lazio, ha criticato duramente Sarri per la gestione della gara di domenica contro il Lecce

Nando Orsi, a Radio Radio, ha dichiarato:

Fin dal primo minuto del secondo tempo si è capito che qualcosa non andava. Lo scorso anno la Lazio è arrivata seconda, ma l’allenatore se vuole una squadra che faccia meglio la deve catechizzare. D’Aversa ha fatto meglio di Sarri con i cambi, la Lazio non ha avuto un piano B quando è andata in difficoltà