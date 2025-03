Nainggolan, le parole di elogio del belga sulla Roma

Condividi via email

Nainggolan, l’ex Roma e Inter rilascia un intervista ricordando in modo particolare la sua esperienza in giallorosso rilasciando queste parole

In un intervista rilasciata al canale Youtube della giornalista Francesca Teodori, Nainggolan ricorda la sua carriera calcistica soffermandosi in particolare sulla sua esperienza alla Roma. Ecco cos ha detto a riguardo

PAROLE – Sono andato a Roma per una mia scelta e lì sono stato molto rispettato. Walter Sabatini mi voleva già a giugno, ma l’affare saltò e si fece solo a gennaio, quando firmai un contratto in bianco! A Cagliari mi hanno accolto bene, ma forse Roma è stata l’unica piazza che mi ha davvero capito come uomo. Sono state due esperienze molto simili, anche se gli obiettivi erano diversi