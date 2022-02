Muzzi: «Frattesi e Scamacca avevano voglia e grinta già da bambini»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberto Muzzi, ex calciatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, giocatori militati nel settore giovanile della Lazio.

FRATTESI E SCAMACCA – «Come erano da bambini? Pieni di vita e di sogni, come tanti. Ma entrambi avevano la stessa voglia di arrivare: non sai mai a dieci anni se un bambino diventerà un giocatore vero, ma su di loro ero abbastanza sicuro. Avevano la forza almeno per provarci e infatti…».

DOVE MIGLIORARE – «Scamacca nei movimenti, ma è già completo, moderno. Frattesi può segnare molto di più. È talmente generoso che a volte esagera: deve ricordarsi che le partite durano sempre 95’ e sapersi gestirsi. Mi piacerebbe poi che entrambi diventassero definitivamente azzurri».