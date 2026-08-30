Mussolini nel pre partita: «Sono davvero felice di essere qui! Voglio continuare così»

Floriani Mussolin, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 2a giornata contro il Genoa di De Rossi. Le dichiarazioni

Floriani Mussolini, giocatore della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 2a giornata di Serie A 2026/27 contro il Genoa. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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SACRIFICI – «Ho affrontato tanti momenti difficili e fatto numerosi sacrifici per arrivare fin qui. Sono passato dalla Serie C alla Serie B, fino a conquistare la Serie A con la Cremonese. Sono davvero felice di essere qui e voglio continuare su questa strada».