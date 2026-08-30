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Mussolini nel pre partita: «Sono davvero felice di essere qui! Voglio continuare così»

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2 ore ago

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Floriani Mussolin, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 2a giornata contro il Genoa di De Rossi. Le dichiarazioni

Floriani Mussolini, giocatore della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 2a giornata di Serie A 2026/27 contro il Genoa. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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SACRIFICI – «Ho affrontato tanti momenti difficili e fatto numerosi sacrifici per arrivare fin qui. Sono passato dalla Serie C alla Serie B, fino a conquistare la Serie A con la Cremonese. Sono davvero felice di essere qui e voglio continuare su questa strada».

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