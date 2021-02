Musacchio titolare contro Inter e Bayern Monaco? Tutto dipende da domani sera

Mateo Musacchio sarà schierato titolare domani sera contro il Cagliari, se dovesse fare bene pronta la replica contro Inter e Bayern

Complice la squalifica di Patric, Mateo Musacchio sarà schierato titolare domani sera all’Olimpico contro il Cagliari.

Come spiega il Corriere dello Sport, l’argentino ha la possibilità di mettersi in mostra e di convincere Inzaghi a puntare su di lui anche nelle prossime due sfide. All’orizzonte ci sono i big match contro Inter e Bayern Monaco. Vista l’assenza prolungata di Luiz Felipe, il numero 37 biancoceleste ha la possibilità di diventare protagonista in questa seconda parte di stagione.