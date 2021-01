Musacchio in lista in Serie A al posto di Luiz Felipe, ma in Champions…

Mateo Musacchio entro sabato entrerà nella lista in Serie A al posto di Luiz Felipe: discorso più complicato per la Champions

Ieri è arrivata l’ufficialità: Mateo Musacchio è un nuovo calciatore della Lazio. L’innesto dell’argentino servirà a coprire il buco lasciato da Luiz Felipe in rosa (out due mesi) e infatti l’ex Milan entrerà nella lista della Serie A al posto di Ramos. Più avanti si penserà a chi escludere quando il brasiliano si rimetterà a disposizione.

Il Corriere dello Sport, tuttavia, spiega che i discorsi non sono altrettanto semplici per quanto riguarda la lista Champions League. La lista definitiva andrà consegnata a fine mercato e sono in corso delle riflessioni sul calciatore da depennare: rinunciare fino a fine competizione a Luiz Felipe, oppure tagliare un altro over 22.