Bayern Monaco Lazio, all’inferno e ritorno. Nuova chance per Musacchio

Mateo Musacchio non ha più visto il campo dopo l’errore dell’andata. L’occasione potrebbe essere proprio il match di ritorno contro il Bayern

Un suo errore aveva aperto la strada alla goleada del Bayern Monaco all’Olimpico, e da quel momento non c’è più stato spazio per Mateo Musacchio nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il tecnico gli ha preferito Patric e Hoedt, relegandolo in panchina senza nemmeno farlo subentrare a gare in corso.

Secondo Il Corriere dello Sport, la scelta del tecnico biancoceleste è di natura psicologica. Inzaghi punta sulla voglia di rivalsa dell’argentino dopo l’errore grossolano dell’andata, e sulla sua carica emotiva positiva. Il destino sembra essere questo.