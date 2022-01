Muriqi verso la cessione: contatti con il CSKA Mosca

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giorni bollenti per la cessione di Muriqi, in partenza in questa sessione di gennaio: sul centravanti c’è la corte serrata del CSKA Mosca

Vedat Muriqi quasi sicuramente lascerà la Lazio nella sessione di gennaio.

La squadra più interessata al suo ingaggio è il CSKA Mosca. Tra la Lazio e il club russo ci sono contatti in corso: le parti sono a lavoro per trovare un accordo per il trasferimento dell’attaccante. Lo riporta Sky Sport.