Muriqi si carica sui social: «Forza Kosovo» – VIDEO

Vedat Muriqi in questa pausa del campionato sarà impegnato con la maglia del suo Kosovo. E sui social l’attaccante si carica con un video

Vedat Muriqi non è ancora riuscito a conquistare i tifosi della Lazio, ma in patria è un vero e proprio idolo. Il motivo sono in primis i 10 gol in 26 presenze, con cui è diventato il miglior marcatore della storia del Kosovo.

L’attaccante oggi sarà impegnato con la maglia della sua Nazionale nell’amichevole contro la Lituania. Il giocatore ex Fenerbahce ha deciso di caricarsi sui social,più precisamente su Twitter, con un video che raccoglie tutti i suoi gol più importanti con la maglia kosovara. «Forza Kosovo», la frase che accompagna il tweet della punta biancoceleste.