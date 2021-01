Muriel: «Vogliamo passare il turno, significherebe tanto»

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato poco prima del match di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole

Ai microfoni di Rai Sport, Luis Muriel ha parlato a pochi minuti da Atalanta-Lazio. Le sue parole.

COPPA ITALIA – «Siamo concentrati sul passare il turno oggi. Questo passaggio significherebbe tantissimo per la nostra stagione».

GOMEZ – «È difficile perché il Papu è stato tanto per noi e per l’Atalanta. Voglio ricordarlo nel migliore dei modi, lui lo sa quanto lo apprezzi. Spero che possa far molto bene anche al Siviglia».