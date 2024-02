Muller in vista della Champions: «Lazio? Sono convinto di una cosa»

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato della sfida in Champions League contro la Lazio negli ottavi di finale

Intervistato da fcbinside, Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato così della Lazio, avversario negli ottavi di finale di Champions League:

PAROLE – «Anche se non brilliamo sempre, quello che apprezzo delle nostre prestazioni attuali è che continuiamo a fare le nostre cose nonostante la crisi degli infortuni. In questo senso siamo maturati come squadra. Ora ci aspettano le settimane della verità. L’ho sperimentato abbastanza volte per sapere che il metodo passo dopo passo, anche se sembra noioso, funziona meglio. A Roma sarà divertente. Sono fermamente convinto che avremo la fine migliore per noi».