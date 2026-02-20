Mudingayi: «Con il Cagliari verrà fuori un match molto interessante! Su Sarri…»

Gaby Mudingayi, ex giocatore della Lazio, è intervenuto in vista del match di domani con il Cagliari. Le parole

Riflettori puntati sullo stadio Unipol Domus! Domani, 21 febbraio è il grande giorno. Il Cagliari e la Lazio scenderanno in campo alle ore 20:45 per la sfida valevole per il 26° turno del campionato di Serie A 2025/26! In merito è intervenuto Gaby Mudingayi, ex biancoceleste, interpellato dai colleghi di Tuttocagliari.net. Le sue parole di sotto:

LAZIO – «La Lazio a questo punto del campionato ha una gran necessità di fare punti. La partita di domani è molto importante per i biancocelesti, ma pure per il Cagliari che, giocando in casa, vorrà senz’altro vincere. Persino per riscattare l’ultima sconfitta interna contro il Lecce. Sono sicuro che verrà fuori un match estremamente interessante!».

MOMENTO SOCIETA’ – «La Lazio vive un momento di difficoltà anche a livello societario. Sarri però, da tecnico navigato quale è, saprà tirare fuori il meglio dal suo gruppo: all’Unipol Domus mi aspetto di vedere undici biancocelesti carichi a pallettoni. Isaksen e compagni saranno super aggressivi fin dal primo minuto, ma dovranno essere anche, se non soprattutto, molto concreti».