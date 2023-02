Moviola Verona-Lazio, i due ‘rigori’ non esistono. Ma Ayroldi dimentica i cartellini. Prova insufficiente dell’arbitro di Molfetta

Il Messaggero assegna un 5 in pagella ad Ayoldi per la direzione di Verona-Lazio.

‘Il fischietto di Molfetta non si fa apprezzare molto nella gestione dei cartellini, troppe volte graziati i calciatori scaligeri. Non concede invece due presunti rigori alla squadra di casa,ma al replay non esistono. Spaesato’.