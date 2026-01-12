Moviola Verona Lazio, gli episodi dubbi emersi nel match del Bentegodi. L’analisi

Moviola Verona Lazio, stamani vi riportiamo l’analisi circa gli episodi dubbi avvenuti nella gara dello stadio Bentegodi. Cosa emerge

La Lazio torna a sorridere grazie alla vittoria ottenuta ieri al Bentegodi contro l’Hellas Verona, superato per 0-1. Un successo prezioso per gli uomini di Maurizio Sarri, arrivato al termine di una gara combattuta e in un momento delicato della stagione biancoceleste, segnata da difficoltà e cambiamenti.

La partita di Verona ha raccontato anche di scelte obbligate. Dopo l’arrivo dei nuovi innesti, Sarri ha dovuto inserirli subito in campo dopo un solo allenamento, complice l’emergenza di rosa. Una mossa rischiosa ma necessaria, che non ha compromesso l’equilibrio della squadra, rimasta compatta e concentrata fino al fischio finale. Vi riportiamo la moviola circa gli episodi dubbi ripresa da calcionews24, in seguito dai quotidiani sportivi:

Minuto 60: Proteste per un contatto in area veronese tra Cancellieri e Bradaric. Il terzino gialloblù rischia molto atterrando l’esterno laziale, ma per il direttore di gara l’intensità è troppo lieve per concedere il penalty. Il gioco prosegue tra qualche dubbio.

Minuto 88: Brivido finale per la Lazio. Valentini cade in area dopo un'uscita di Ivan Provedel. Il contatto c'è (mano del portiere sul difensore), ma l'arbitro ferma tutto giustamente: l'azione è viziata in partenza da una posizione di fuorigioco dello stesso Valentini.

Corriere dello Sport: «Brutta partita per Guida, sotto gli occhi di Tommasi, vice di Rocchi. Gara nata non benissimo (tante piccole sbavature non da lui, segno di uno stato d’animo diverso dal normale), chiusa peggio, nell’occasione in area Lazio che fa infuriare il Verona sbaglia in maniera pesante. Non precise le letture tecniche e disciplinari: Frese su Isaksen è fallo e giallo chiaro, il giallo a Cancellieri è forse un po’ severo. I numeri: 19 falli e 3 ammoniti».

ERRORE: «Colpo di testa di Sarr (c’è pure Mosquera), pallone a Valentini che, a quel punto, è in fuorigioco netto, chiaramente oltre Marusic. L’azione prosegue, Provedel esce, non tocca il pallone, con la mano tocca il piede sinistro di Valentini (contatto minimo), poi lo travolge con il corpo (primo rigore). Il gioco va ancora avanti e Pedro viene anticipato da Bradaric al quale, non trovando il pallone, gli ri la un calcione (secondo rigore). Due penalty, “vani cati”dal fuorigioco iniziale, ma Guida riprende con una rimessa dal fondo. Un errore, comunque la mettiate: o non ha considerato l’off side (citofonare assistente Mastrodonato o VAR Meraviglia, sempre lui), oppure ha considerato due falli chiari due non rigori».

DUBBIO: «Cancellieri anticipa Bradaric, che sta arrivando e, forse, riesce a fermarsi in tempo (non è proprio fermo, allarga ancheun po’ la gamba sinistra): il dubbio resta».

Gazzetta dello Sport: «Al 43’ della ripresa proteste del Verona per un contrasto fra Valentini e Provedel nell’area della Lazio. Ma il difensore gialloblù è già in posizione di fuorigioco (un metro oltre). Così Guida, confortato dal Var, non va a rivedere l’azione. Il contatto sarebbe stato però da rigore. Ritenuto regolare il contrasto a inizio ripresa fra Cancellieri (atterrato) e Bradaric (fermo nella sua posizione) nell’area veneta».

