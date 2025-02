Moviola Venezia Lazio: l’episodio chiave del match

Condividi via email

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la ventiseiesima giornata della Serie A 2024/25: moviola Venezia Lazio

L’episodio chiave della moviola del match Venezia Lazio, valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Marchetti.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ – Iniziato il match.

11′ – Errore di Dia che apre al contropiede di Maric che va a calciare fuori di poco, ma c’è un fallo di mano del calciatore del Venezia.

26′ – Contatto Nicolussi Caviglia Gila, con lo spagnolo colpito al volto. Per il tecnico è incidentale e non c’è volontarietà. Fallo per i biancocelesti, ma niente giallo

37′ – Contatto fortuito Zerbin Dele-Bashiru: ha la peggio il biancoceleste che fa fallo e cadendo si rimane a terra, toccandosi la caviglia, ma si rialza subito