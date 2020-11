MOVIOLA Torino Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21: la moviola di Torino-Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Torino e Lazio, valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi.

90’+1 – Immobile calcia dal limite dell’area e N’Koulou mura la conclusione. Il tiro è intercettato con il gomito. Chiffi consulta il VAR e decide di assegnare il calcio di rigore.

38′ – Contatto in area di rigore biancoceleste su Verdi: Chiffi si consulta con Massa al VAR e non concede calcio di rigore, il quale sembrava più netto di quello concesso in occasione del vantaggio granata.

23′ – Calcio di rigore concesso al Torino: Belotti cade in area, anche se il contatto con Pereira è molto dubbio. Chiffi però è deciso e il VAR non può intervenire.