Moviola Spezia Lazio: Irrati promosso a pieni voti

La moviola dei quotidiani oggi in edicola promuove la direzione di gara di Irrati in Spezia-Lazio: decisioni tutte corrette

I quotidiani sportivi e non oggi in edicola promuovono a pieni voti la direzione di gara di Irrati nella sfida di ieri sera tra Spezia e Lazio.

Corretto assegnare il rigore (e il giallo) per il fallo di Ampadu su Immobile, giusto non concederlo poco prima per lo scontro tra l’attaccante e Dragowski. Ineccepibili le ammonizioni allo stesso difensore dello Spezia (secondo giallo, espulso) e quella a Cataldi (diffidato, salterà il Torino).