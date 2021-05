Moviola Sassuolo Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Sassuolo Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Sassuolo e Lazio, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Prontera.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

30′ CADUTA IN AREA LAZZARI – L’esterno biancoceleste cade in area per un tocco da dietro dopo una cavalcata di 60 metri: il tocco è leggerissimo e il direttore di gara lascia correre, senza le proteste dei giocatori biancocelesti.

76′ RIGORE SASSUOLO – Caputo rientra sul destro nell’area della Lazio e Parolo lo sgambetta: l’arbitro non ha dubbi ed assegna subito il tiro dagli 11 metri.