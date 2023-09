Lazio-Torino, la moviola dei quotidiani: disastro Fabbri. E Radonjic...

La moviola dei quotidiani oggi in edicola boccia senza appello la direzione di gara di Fabbri in Lazio-Torino

La direzione di gara dell’arbitro Fabbri nella gara di ieri sera tra Lazio e Torino è stata completamente bocciata dai quotidiani oggi in edicola. Il direttore di gara sbaglia clamorosamente a non espellere Radonjic per il brutto fallo su Guendouzi nel secondo tempo (non coadiuvato dal VAR Chiffi).

Anche sul rigore prima concesso al Torino e poi tolto Fabbri prende un clamoroso abbaglio: la palla sbatte sul braccio di Hysaj solo dopo aver colpito il fianco. In quel caso almeno Chiffi fa il suo lavoro.