Celtic Lazio, la moviola dei quotidiani: male Rumsas. Hysaj rischia

Moviola Celtic-Lazio: i quotidiani oggi in edicola bocciano l’operato del lituano Donatas Rumsas: direttore di gara troppo acerbo

Non una direzione di gara semplice per il lituano Donatas Rumsas nella gara di ieri sera tra Celtic e Lazio. L’arbitro paga l’inesperienza, come sottolineano i quotidiani oggi in edicola: d’altronde era solo la terza gara in Champions League della carriera.

Sul gol di Palma viene aiutato dal VAR (non una prova memorabile anche da parte di Munuera) che vede il tocco di Maeda. Serve la Gol Line per assegnare la rete del pareggio a Vecino mentre Hysaj rischia molto con la gomitata su Hatate. Al terzino è andata bene.