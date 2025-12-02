Moviola Milan Lazio, Rocchi ad Open Var ammette: «Serviva un check, la decisione corretta era il calcio d’angolo»

Moviola Milan Lazio, il designatore Rocchi ad Open Var: «Serviva un check, la decisione corretta era il calcio d’angolo»

L’eco delle polemiche arbitrali continua a farsi sentire e, in attesa della puntata completa di Open VAR, emergono anticipazioni rilevanti sulla direzione di Lazio-Milan. Attraverso il proprio profilo su X, DAZN ha diffuso un passaggio chiave del pensiero di Gianluca Rocchi. Il designatore ha analizzato con chiarezza l’episodio più discusso: il contatto in area rossonera che aveva acceso le proteste della panchina biancoceleste.

La gestione dell’arbitro Collu è stata messa sotto la lente per la scelta di interrompere il gioco e assegnare un fallo a favore della difesa milanista. La valutazione tecnica di Rocchi è netta e ribalta la ricostruzione del direttore di gara, pur confermando l’assenza del rigore.

Le parole di Rocchi: «Meritava un check di 15 secondi! Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d’angolo».

Il vertice arbitrale evidenzia così un duplice errore:

Procedurale , perché VAR e arbitro avrebbero dovuto prendersi il tempo necessario per rivedere l’azione con maggiore attenzione.

, perché VAR e arbitro avrebbero dovuto prendersi il tempo necessario per rivedere l’azione con maggiore attenzione. Tecnico, perché non vi era alcuna irregolarità dei giocatori della Lazio ai danni dei difensori rossoneri.

La ripresa corretta sarebbe stata dunque un corner per i padroni di casa. Se da un lato il Milan può tirare un sospiro di sollievo per la conferma che non si trattava di rigore, dall’altro l’intervento di Rocchi certifica una svista che ha compromesso la fluidità della gara e negato alla Lazio un calcio d’angolo legittimo.

