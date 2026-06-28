Il futuro di Lazzari è in bilico: spunta la Fiorentina, addio possibile per fare cassa

Lazzari Lazio, contratto in scadenza e futuro tutto da decidere per l’esterno ex Spal. I toscani lo tengono in considerazione per il post Dodo

Il futuro di Manuel Lazzari è uno dei dossier da monitorare con attenzione in casa Lazio. Il terzino biancoceleste ha il contratto in scadenza tra un anno e, in questa fase di mercato, non è esclusa una sua partenza. La società dovrà valutare con attenzione ogni situazione in uscita, soprattutto alla luce del mercato a saldo zero che impone al club di fare cassa prima di poter intervenire in entrata.

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Lazzari Lazio, interesse Fiorentina in caso di addio di Dodò

Secondo quanto riportato da Fiorentinauno, sul terzino biancoceleste sarebbe spuntato l’interesse della Fiorentina. Il club viola potrebbe muoversi concretamente nel caso in cui Dodò dovesse lasciare Firenze. In quel caso, Manuel Lazzari diventerebbe un profilo da valutare per rinforzare la fascia destra con un giocatore già esperto del campionato di Serie A.

Il direttore sportivo Fabio Paratici considera l’esterno della Lazio un nome utile da affiancare a un profilo più giovane. Al momento, però, non risulta esserci una trattativa in corso: la Fiorentina osserva la situazione e resta vigile in attesa di capire l’evoluzione del futuro di Dodò.

Lazzari, possibile partenza per circa 3 milioni

La Lazio potrebbe lasciar partire Lazzari per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Una somma non elevatissima, ma comunque utile in un contesto in cui ogni uscita può contribuire a sbloccare nuove operazioni in entrata. Il club biancoceleste è chiamato a rivoluzionare diversi reparti e dovrà gestire con lucidità anche i giocatori in scadenza.

Per Lazzari si apre quindi una fase decisiva. Restare alla Lazio significherebbe giocarsi il posto in un contesto rinnovato, con maggiore concorrenza sulla fascia. Partire, invece, potrebbe rappresentare l’occasione per iniziare una nuova esperienza in Serie A, magari proprio alla Fiorentina qualora si creassero le condizioni giuste.

Il futuro dell’esterno resta in bilico. La Lazio valuta, Gattuso osserva e il mercato può trasformare un semplice interesse in una soluzione concreta nelle prossime settimane.