Pressing Lazio per Zaniolo: il trequartista è il prescelto di Gattuso. Cosa filtra

Zaniolo Lazio, si accelera! Gennaro Gattuso spinge e la società prepara il colpo: il punto della situazione

Il mercato estivo di questa stagione 2026 si accende attorno al nome di Nicolò Zaniolo, protagonista di una situazione contrattuale che sta agitando l’ambiente dell’Udinese. Dopo che il club friulano ha esercitato il diritto di riscatto dal Galatasaray lo scorso giugno, blindando il trequartista con un accordo fino al 2029, sono emerse divergenze significative proprio sull’ingaggio. L’entourage del giocatore punta a un sensibile adeguamento rispetto agli attuali 1,5 milioni di euro annui, una cifra ben distante dai 3 milioni che il talento azzurro percepiva in Turchia.

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La posizione della S.S. Lazio

La S.S. Lazio osserva la vicenda con grande attenzione ed è pronta a inserirsi, riporta La Gazzetta dello Sport. Non è un mistero che l’allenatore biancoceleste Gennaro Gattuso nutra una profonda stima per il calciatore, avendolo seguito da vicino fin dai tempi della gestione della Nazionale. Il club capitolino, tuttavia, deve fare i conti con un mercato a “saldo zero” che impone cautela. L’eventuale operazione rimane complessa: l’Udinese valuta il suo calciatore tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra che richiederebbe sacrifici importanti in uscita da parte della dirigenza laziale.

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L’Udinese e il futuro di Zaniolo

Nonostante le voci di mercato, l’Udinese resta ufficialmente ferma sulla propria posizione. Il trequartista è stato regolarmente convocato per il raduno fissato il 6 luglio. Il club friulano auspica che si possa trovare una soluzione che soddisfi le parti, valorizzando il legame costruito nell’ultima stagione. La volontà di entrambe le parti sarà determinante nei prossimi giorni per capire se il futuro del talento azzurro sarà ancora in bianconero o se si apriranno scenari legati a una cessione definitiva.