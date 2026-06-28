Fabiani segue Piccoli, ma il Cagliari prova l’inserimento a sorpresa

Piccoli Lazio, il nome nuovo per rivoluzionare l’attacco è quello giocatore scuola Atalanta reduce da una stagione deludente alla Fiorentina

La Lazio è chiamata a voltare pagina dopo una stagione complicata e il mercato estivo rappresenterà un passaggio fondamentale per ridisegnare diversi reparti. Tra le priorità della società biancoceleste c’è soprattutto l’attacco, settore in cui servirà inserire un profilo capace di dare peso, profondità e nuove soluzioni a Gennaro Gattuso.

Il primo nome nella lista del tecnico resta Lorenzo Lucca, considerato la priorità per caratteristiche fisiche e margini di rilancio. Ma il direttore sportivo Angelo Fabiani non sta lavorando soltanto su una pista. Tra i profili monitorati con attenzione c’è anche Roberto Piccoli, attaccante scuola Atalanta reduce da una stagione non semplice con la Fiorentina.

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Piccoli, voglia di rilancio dopo la Fiorentina

Roberto Piccoli potrebbe rappresentare una soluzione interessante per la Lazio proprio per la sua voglia di ripartire. L’esperienza alla Fiorentina non ha prodotto il salto di qualità atteso e l’attaccante classe 2001 potrebbe valutare una nuova destinazione per ritrovare continuità, fiducia e centralità.

Il profilo piace perché abbina struttura fisica, presenza in area e conoscenza del campionato di Serie A. Per Gattuso, un giocatore con queste caratteristiche potrebbe essere utile sia come riferimento offensivo sia come alternativa in un reparto destinato a cambiare volto. La Lazio vuole aumentare il livello delle rotazioni e inserire calciatori motivati, pronti a giocarsi una nuova occasione in una piazza importante.

Piccoli Lazio, possibile offerta nelle prossime settimane

La società biancoceleste potrebbe presentare un’offerta nelle prossime settimane, una volta chiarite le priorità e le condizioni economiche dell’operazione. Lucca resta davanti nelle valutazioni, ma Piccoli è un nome da tenere vivo, soprattutto se il mercato dovesse rendere complicata la corsa al primo obiettivo.

La Lazio deve scegliere con attenzione il prossimo centravanti. Dopo una stagione da ricostruire, servirà un attaccante in grado di reggere pressioni e aspettative, ma anche di inserirsi rapidamente nelle idee di Gattuso. Piccoli, in questo senso, rappresenta una pista meno scontata ma potenzialmente funzionale.

Piccoli, il Cagliari prova a riportarlo in Sardegna

Il principale ostacolo per la Lazio potrebbe arrivare dal Cagliari. I rossoblù starebbero infatti valutando la possibilità di riportare Roberto Piccoli in Sardegna, a una sola stagione dalla cessione alla Fiorentina. Un ritorno nell’isola avrebbe un significato particolare per l’attaccante, che conosce già l’ambiente e potrebbe ritrovare un contesto favorevole per rilanciarsi.

La concorrenza del Cagliari rende quindi la situazione più aperta. I biancocelesti osservano, valutano e preparano le prossime mosse, consapevoli che il reparto offensivo dovrà essere rinforzato con decisione. Piccoli resta una pista concreta da monitorare: la Lazio cerca il centravanti giusto per ripartire, mentre il mercato attorno all’ex Atalanta inizia a scaldarsi.

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