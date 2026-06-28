Lucca per rilanciare l’attacco della Lazio! Gattuso vuole lui prima di tutto

Lucca Lazio, l’attaccante potrebbe essere la scelta giusta per cambiare volto al reparto offensivo affidato alle cure del tecnico Gennaro Gattuso

La Lazio vuole voltare pagina dopo un’ultima stagione complicata e il mercato sarà il primo banco di prova per costruire una squadra più competitiva. Uno dei temi centrali riguarda l’attacco, reparto che dovrà essere rinforzato con un profilo capace di garantire peso, presenza in area e responsabilità nei momenti decisivi.

In questo scenario il nome indicato come priorità da Gennaro Gattuso è quello di Lorenzo Lucca. Il centravanti classe 2000, reduce da un’annata non semplice tra Napoli e Nottingham Forest, può diventare una delle piste più interessanti per il club biancoceleste. La Lazio cerca un attaccante che abbia fame, motivazioni forti e margini per tornare protagonista: caratteristiche che si sposano con il momento vissuto dall’ex Pisa e Palermo.

Ultimissime Lazio LIVE: in settimana incontro tra Lotito e Peruzzi, Gattuso apprezza Rafa Marin

Lucca, la voglia di rilancio può fare la differenza

La stagione di Lorenzo Lucca non ha rispettato pienamente le aspettative. Il centravanti ha raccolto 32 presenze, spesso partendo dalla panchina, e ha chiuso con appena tre gol. Numeri che raccontano un’annata da comprimario, ma non cancellano le qualità di un attaccante che in passato ha già dimostrato di avere struttura fisica, capacità di attaccare l’area e margini importanti di crescita.

Proprio la voglia di rilancio potrebbe diventare il punto d’incontro con la Lazio. Dopo una stagione vissuta senza continuità, Lucca ha bisogno di una piazza che gli dia fiducia e responsabilità. I biancocelesti, dal canto loro, cercano un centravanti in grado di caricarsi il peso dell’attacco sulle spalle e diventare un riferimento nel progetto tecnico di Gattuso.

Lucca, perché Gattuso lo considera una priorità

Per Gattuso, il profilo di Lorenzo Lucca risponde a un’esigenza precisa: dare alla squadra un attaccante centrale forte fisicamente, utile nel gioco areo e capace di occupare l’area con continuità. La Lazio dovrà ritrovare pericolosità offensiva e maggiore concretezza negli ultimi metri, due aspetti che nella scorsa stagione sono mancati con troppa frequenza.

Il classe 2000 può rappresentare una soluzione funzionale anche per caratteristiche tecniche. La sua presenza permetterebbe alla squadra di avere un riferimento più stabile davanti, un giocatore capace di lavorare spalle alla porta, aprire spazi per gli inserimenti e dare profondità alle manovre offensive.

Lucca Lazio, occasione di mercato e scelta di progetto

La possibile pista Lucca non sarebbe soltanto un’operazione di mercato, ma anche una scelta di prospettiva. La Lazio potrebbe puntare su un giocatore ancora giovane, desideroso di riscatto e con qualità da valorizzare all’interno di un contesto tecnico nuovo.

Molto dipenderà dalle condizioni dell’operazione e dalla volontà del club di affondare il colpo nelle prossime settimane. Il nome di Lorenzo Lucca, però, resta in cima alle valutazioni biancocelesti. Dopo un’annata difficile, l’attaccante potrebbe trovare nella Capitale l’ambiente giusto per rilanciarsi. La Lazio, invece, potrebbe trovare in lui il centravanti da cui ripartire per ricostruire identità, peso offensivo e ambizione.