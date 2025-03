Moviola Milan Lazio: l’episodio chiave del match

Condividi via email

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata della Serie A 2024/25: moviola Milan Lazio

L’episodio chiave della moviola del match Milan Lazio, valido per la 27ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ – Calcio d’inzio

13′ – Intervento dubbio di Musah su Dia: prima lo trattiene, poi intervento a rischio per recuperare il pallone. Magnaniello fa giocare

14′ – Contatto Theo Hernandez Marusic in area biancoceleste: il terzino rossonero ha la peggio, ma il difensore biancoceleste evita in tutti modi il contatto. Manganiello lascia giocare anche in questo caso.

41′ – Gioco fermo: Marusic colpito duramente, ma in maniera accidentale da Theo Hernandez con una tacchettata alla gamba.

60′ – Spallata di Rovella su Joao Felix nell’area biancoceleste: timide proteste del Milan, ma Manganiello fa segno al rossonero di rialzarsi. Brevissimo check, che conferma la decisione dell’arbitro.

67′ – Milan in 10 uomini! Isaksen riparte e Pavlovic lo abbatte! Manganiello non ha dubbi e mostra il rosso diretto!

90+3′ – Proteste della Lazio! Contatto Isaksen Maignan, con il portiere rossonero che tocca il calciatore. Check del VAR in corso.

90+6′ – Review di Mangnaniello che assegna rigore