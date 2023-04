Moviola Lazio-Torino, incredibile Gazzetta: «Ghersini promosso, vede e valuta bene». C’è la sufficienza per l’arbitro contestato da Sarri

Incredibilmente La Gazzetta dello Sport questa mattina assegna un 6 in pagella all’arbitro Ghersini, contestato pubblicamente da Sarri dopo Lazio–Torino.

Negli episodi in area Ghersini vede e valuta bene. Al 13′ del primo tempo, niente rigore per la Lazio: vero che Singo ha una mano sul petto di Hysaj e appoggia l’altra sulla schiena, ma l’entità dei soprattutto l’intensità sono lievi. Ghersini è ben posizionato: non c’è né una trattenuta decisiva né uno sbilanciamento del laziale. Giusto non assegnare il penalty anche al 44’… fra Pedro e Ilic la dinamica del contatto è ‘spalla-a-spalla’. In alcuni passaggi in mezzo al campo l’arbitro non sempre è preciso e questo dal punto di vista gestionale alza l’asticella delle difficoltà.