Moviola Lazio Sampdoria, Massa non perfetto: manca un rosso

Moviola Lazio Sampdoria: non perfetto l’arbitraggio di Massa nel match di ieri sera dello stadio Olimpico, vinto dai biancocelesti

La moviola di Lazio-Sampdoria mette in evidenza un Massa non completamente e non totalmente perfetto.

Infatti, secondo quanto sottolineato ed evidenziato da Il Corriere dello Sporr, ci sarebbero molte cose da rivedere, specie dal punto di vista disciplinare. Il pensiero va soprattutto all’intervento di Sabiri su Lazzari. Il doriano interviene a gamba tesa, cercando il pallone, ma trova solo il polpaccio: il rosso poteva assolutamente starci.