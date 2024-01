Moviola Lazio-Roma, a Orsato scappa un rosso: nessun dubbio sul rigore invece. Finale troppo nervoso

Come ogni derby che si rispetti tra la Lazio e la Roma, le polemiche arbitrali non mancano mai. Ad aizzarle è José Mourinho, che avrebbe voluto fosse rimasta la decisione sul campo di Orsato di non fischiare il rigore ai biancocelesti. Parere diverso da quello che viene riportato, tra i tanti, dal Corriere dello Sport. Infatti, l’arbitro avrebbe dovuto assegnarlo live essendo un episodio netto. Lo dimostra anche una On Field Review durata pochissimo, che in tal senso premia Irrati per aver aiutato il collega.

Il finale di gara fin troppo nervoso è la pecca più grande del direttore di gara, che non ha saputo gestirlo. Proprio in questo frangente, manca l’espulsione a Paredes, mentre sacrosanta quella per Pedro per l’eccessiva reazione al gesto antisportivo dello stesso centrocampista argentino.