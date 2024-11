Moviola Lazio Porto, partita con tanti cartellini gialli: le pagelle all’arbitro della sfida

Moviola Lazio Porto, i voti dei maggiori quotidiani sportivi alla designazione arbitrale. I dettagli

Di seguito i voti di alcuni dei principali quotidiani sportivi alla designazione arbitrale della partita andata in scena all’Olimpico tra Lazio e Porto. Le pagelle:

GAZZETTA DELLO SPORT– Voto 6, KABAKOV (Arbitro) Partita aspra, soprattutto nel primo tempo quando servono 6 cartellini per governarla 6 MARGARITOV (Assistente)

6 VALKOV (Assistente).

CORRIERE DELLO SPORT– Voto 6, Non benissimo il bulgaro Kabakov, sia tecnicamente

(sorvola su diversi falli) sia da un punto di vista disciplinare (manca, ad esempio, un giallo per

Nico Gonzalez quando ha fermato Isaksen in SPA). Vede bene, però, sul contrasto fra Gigot e

Eustaquio, buona la collaborazione con gli assistenti.