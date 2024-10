Moviola Lazio Nizza: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata dell’Europa League 2024/25: moviola Lazio Nizza

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Nizza, valido per la seconda giornata di Europa League 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Fesnic.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ – Iniziato il match dell’Olimpico

20′ – AVANTI LA LAZIO! Colpo di testa di Patric, salva sulla linea il difensore del Nizza. Poi grandissima conclusione a giro di Pedro da dentro l’area dopo un batti e ribatti che si spegne sotto la traversa

35′ – CASTELLANOOOOS! Raddoppio Lazio: il Taty lanciato a rete da un assist perfetto di Pedro, pallonetto sul portiere in uscita e 2-0

41′ – La riapre il Nizza. Uno-due veloce tra Boga e Moukoko, difesa della Lazio immobile e l’ex Atalanta è libero di battere Mandas con un tiro al volo

45′ – Segnalati due minuti di recupero

45’+2 – Duplice fischio, termina qui il primo tempo

46′ – Iniziata la ripresa

49′ – Reclama il Nizza. Boga a terra in area urla a gran voce al rigore, ma il contatto con Rovella, se c’era, era veniale

51′ – Primo giallo del match per Bombito per una scivolata scoordinatissima su Vecino

53′ – ANNULLATO UN GOL ALLA LAZIO! Castellanos lanciato a rete da Rovella, salta un avversario in area e batte l’immobile Bulka. Il guardalinee segnala un fuorigioco. Check in corso

54′ – GOL CONVALIDATO! Dopo il Check del Var scoppia l’esultanza dell’Olimpico, è tutto regolare

58′ – Ammonito Zaccagni, entrata in ritardo Ndayishimiye

64′ – RIGORE PER LA LAZIO! Castellanos salta Bulka, che poi lo atterra prima che possa calciare a rete. L’arbitro non ha dubbi

65′ – Ammonito Bulka per le proteste eccessive

66′ – POKER LAZIO! Indovina l’angolo Bulka ma non riesce a prenderla

84′ – Giallo per Pellegrini per un intervento in ritardo su Moukoko

90′ – Tre minuti di recupero