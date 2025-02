Moviola Lazio Monza: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2024/25: moviola Lazio Monza

L’episodio chiave della moviola del match Lazio Monza, valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Aureliano.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Fischio d’inizio all’Olimpico

30′ AVANTI LA LAZIO! Scucchiaiata in area, Castellanos con la sponda in mezzo per Marusic che di testa la mette dentro

40′ Ammonito il tecnico del Monza Bocchetti per essere uscito dalla sua area tecnica per l’ennesima volta

45′ Segnalato il recupero, un minuto ancora da giocare

45’+1 Ammonito Pedro Pereira per un fallo su Pedro

45’+1 Termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Iniziata la ripresa