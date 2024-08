Moviola Lazio Milan: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la terza giornata della Serie A 2024/25: moviola Lazio-Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Milan, valido per la terza giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Massa.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Iniziato il match dell’Olimpico

8′ Gol del Milan: uscita a vuoto di Provedel da sviluppi di angolo, Pavlovic di testa svetta più in alto di tutti e sblocca la gara

20′ Primo giallo del match per Fofana, che ferma fallosamente il contropiede di Dia

34′ Qualche problema per Zaccagni dopo uno scontro di gioco con Emerson Royal. Dopo qualche secondo l’esterno biancoceleste si rialza e continua a giocare. Manca un giallo però al milanista

38′ Si butta ancora dentro Nuno Tavares che cerca il traversone, il tentativo del portoghese è però molto impreciso e riparte il Milan in contropiede. Rovella si prende il giallo per fermare Loftus-Cheek

45′ Segnalato il recupero, si giocherà ancora per due minuti nel primo tempo

45’+1 Scontro tra Castellanos e Pavlovic in area, il Taty finisce a terra ma per l’arbitro non c’è fallo del difensore

45’+2 Finisce qui il primo tempo

46′ Iniziata la ripresa

62′ PAREGGIA LA LAZIO! Sgasa ancora Nuno Tavares sulla sinistra, cross perfetto in mezzo per Castellanos preciso e puntuale nella deviazione alle spalle di Maignan

64′ Ammonito anche Zaccagni per un fallo su Loftus-Cheek

65′ LA RIBALTA LA LAZIO! Scatenato ancora Nuno Tavares sulla sinistra, Dia anticipa tutti e con una zampata beffa Maignan per il 2-1

71′ Pareggio del Milan: azione veloce dei rossoneri, Abraham in area fa la sponda al neo entrato Leao che con il destro non lascia scampo a Provedel

79′ Nuno Tavares ancora sulla sinistra come un treno, palla bassa e deviazione di Terracciano con un braccio. Massa fa proseguire

84′ Nuovo tocco di braccio in area rossonera, Tomori la calcia addosso a Musah che respinge con il braccio non largo

85′ Ammonito Patric per proteste

90′ Sono cinque i minuti di recupero nel secondo tempo

90’+1 Ammonito Terracciano che ferma fallosamente la ripartenza pericolosa di Zaccagni

90’+5 Finisce qui! La Lazio chiude sul 2-2 all’Olimpico contro il Milan l’ultima gara prima della sosta