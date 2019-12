MOVIOLA Lazio Juventus: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2019/20: moviola Lazio Juventus

A dirigere il match fra Lazio e Juventus valevole per la quindicesima giornata di Serie A sarà l’arbitro Michael Fabbri con assistenti Meli e Passeri. Il quarto uomo sarà Massa. Al VAR stazionerà Irrati e all’ AVAR Tolfo.

28′ – Sullo 0-1 per la Juventus, Immobile servito in profondità si lancia in area di rigore. Cuadrado lo trattiene e il centravanti laziale cade. Per Fabbri, il contatto non è da rigore.