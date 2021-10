Moviola Lazio-Fiorentina, Ayroldi litiga con i cartellini

Lazio-Fiorentina è stata arbitrata da Ayroldi: ecco la moviola della sfida dello stadio Olimpico di ieri sera

Non ci sono stati particolari episodi arbitrali in Lazio-Fiorentina di ieri sera. Eppure la direzione di Ayroldi sembra non aver pienamente convinto, in primis per la gestione dei cartellini.

Il Corriere dello Sport parla di una gestione della sfida «abbastanza ondivaga». Infatti, nonostante i 26 falli fischiati e i 6 gialli, mancano diversi cartellini. Il pensiero va, per esempio, al fallo di Biraghi su Lazzari al 19′ del primo tempo. Insomma, a mancare sarebbe stata la linearità.