Moviola Lazio Feyenoord, CorSport: «Marciniak confusionario, a volte esagera. E Hartman su Felipe…»

Moviola Lazio Feyenoord, direzione di gara dell’arbitro Marciniak definita confusionaria dal Corriere dello Sport

La moviola del Corriere dello Sport boccia l’arbitraggio di Marciniak nella gara di ieri sera tra Lazio e Feyenoord in Champions League.

Confusionario, inizia in un modo e termina in un altro anche se non ci sono errori che ne macchiano la prestazione. Tiene alta la soglia del fallo, a volte però esagera, finendo per innervosire i giocatori in campo, vedi anche la rissa finale. La chiude con 26 falli e 5 ammonizioni.

Per quanto riguarda il contrasto tra Hartman e Felipe Anderson, la botta c’è ma sembra di gioco, appena sotto la soglia della punibilità. Marciniak fa proseguire e probabilmente non sbaglia. Nulla da segnalare, infine, anche per il VAR Kwiatkowski.