Moviola Lazio Cagliari, il CorSport: «Errore grave dell’arbitro, qualcuno storcerà il naso ma…»

Moviola Lazio-Cagliari, il Corriere dello Sport sottolinea il grave errore dell’arbitro in occasione dell’espulsione di Makoumbou

La moviola del Corriere dello Sport sulla gara di ieri tra Lazio e Cagliari pone l’accento sull’espulsione di Makoumbou. A far discutere non è tanto il rosso, giusto, ma l’applicazione del protocollo VAR: l’errore di Dionisi, che in campo aveva solo ammonito il cagliaritano, non doveva essere corretto dal monitor. Qualcuno storcerà il naso.

«Su una cosa saranno d’accordo tutti, anche i maniaci del protocollo: il cartellino rosso Makoumbou sarebbe stato meglio fosse arrivato in campo, situazione facile da leggere, con Dossena che al momento del fallo è due metri dietro Guendouzi, oltre che distante in linea

d’aria. Talmente chiaro che Guida dal VAR lo chiama al monitor (ecco, qui qualcuno storcerà il naso): giusto il rosso».