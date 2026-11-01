Moviola Lazio Cagliari: Colombo sotto i riflettori tra rigori negati, l’espulsione e il caso sul gol di Pinamonti

Moviola Lazio Cagliari: la prova di Andrea Colombo fa discutere! L’analisi degli episodi sorti dal match dell’Olimpico
La sfida tra Lazio e Cagliari, valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/2027, ha regalato diversi episodi arbitrali da analizzare. Sotto osservazione la direzione del signor Andrea Colombo della sezione di Como, chiamato a gestire una partita particolarmente combattuta.
Tra interventi al limite, richieste di calcio di rigore e provvedimenti disciplinari, non sono mancati i momenti controversi. A far discutere soprattutto l’azione che ha portato al gol di Andrea Pinamonti, preceduta da una pallonata al volto di Alessandro Deiola.
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Due possibili ammonizioni risparmiate ai rossoblù
Il primo episodio arriva dopo appena quattro minuti, quando Deiola interviene in ritardo su Tijjani Noslin. Il centrocampista del Cagliari rischia il cartellino giallo, ma Colombo decide di non estrarlo.
Situazione simile al 18′, quando Zé Pedro interviene in maniera scomposta su Mattia Zaccagni. Anche in questa circostanza ci sarebbero gli estremi per un’ammonizione, ma il direttore di gara opta per una gestione meno severa.
Al 43′ arriva il primo episodio all’interno dell’area di rigore rossoblù. Jacopo Fazzini perde l’equilibrio e, scivolando, trascina a terra Davide Frattesi. La Lazio reclama il penalty, ma il contatto appare di lieve entità, con il centrocampista del Cagliari già in caduta. Condivisibile la decisione di lasciar proseguire.
Le proteste biancocelesti e il contatto su Trepy
Nella ripresa aumentano gli interventi duri. Al 54′ Fazzini colpisce involontariamente con il gomito Gustav Isaksen, provocando le proteste dell’esterno danese. Per il centrocampista rossoblù arriva inoltre un’ammonizione per un successivo intervento duro sullo stesso avversario.
Al 63′ Gennaro Gattuso chiede un calcio di rigore per un contrasto tra Juan Rodriguez e Fisayo Dele-Bashiru. Il difensore del Cagliari, però, sembra anticipare il centrocampista nigeriano: la scelta di non concedere il penalty appare corretta.
Al 69′ è invece Trepy a lamentare un colpo al ginocchio nell’area della Lazio. Il contatto viene valutato non sufficientemente intenso per assegnare un rigore. Corretta anche l’ammonizione di Adam Obert per un intervento ai danni di Isaksen, fermato mentre si stava avvicinando all’area di rigore.
Moviola Lazio Cagliari: il gol di Pinamonti e il rosso a Obert
L’episodio più discusso riguarda la rete di Pinamonti. Durante l’azione offensiva della Lazio, Deiola viene colpito al volto da una pallonata, ma Colombo lascia proseguire il gioco. L’azione termina con il gol dell’attaccante biancoceleste.
Nel finale arriva anche l’espulsione di Obert, punito con il secondo cartellino giallo. Un provvedimento disciplinare che appare giustificato dalla dinamica dell’intervento descritta.
Una direzione complessivamente ricca di episodi, con il gol di Pinamonti destinato a concentrare le maggiori discussioni nell’ambiente rossoblù.