Lazio Atletico Madrid, la moviola dei quotidiani: Vincic non convince. E su Zaccagni...

Moviola Lazio-Atletico Madrid: i quotidiani oggi in edicola bocciano la direzione di gara dell’arbitro Vincic

Non è una serata da ricordare per l’arbitro Vincic quella di ieri sera tra Lazio e Atletico Madrid. Una direzione di gara confusa (ammonizioni per i due allenatori esagerate) e una tendenza negativa contro le italiane in generale.

Dubbi sul contatto in area tra Molina e Zaccagni: sembra spalla a spalla ma il contatto tra le gambe dei due lascia il sospetto. Interpretazione al limite.