L’episodio chiave del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Lazio Atalanta

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

10′ L’Atalanta passa in vantaggio con Robin Gosens. I giocatori della Lazio lamentano una spinta in area di rigore. I replay evidenziano come Hateboer si appoggi effettivamente a Marusic, utilizzando le mani. Da valutare l’entità della spinta. La VAR può intervenire solo in caso di chiaro errore: le decisione di convalidare il gol deriva dunque dalla valutazione individuale del singolo direttore di gara Maresca, il quale ha valutato la spinta regolare e di conseguenza la rete valida.